Tanti iscritti al 36° Concorso Pianistico Città di Albenga

Numerosissimi gli iscritti al 36° Concorso Pianistico Città di Albenga che anche quest'anno giungeranno in città tra il 27 ed il 29 dicembre. Quest'anno sono notevoli anche gli arrivi da paesi stranieri.

"Quest'anno abbiamo un'intera scuola di musica proveniente dalla Slovenia, diversi pianisti Svizzeri, Austriaci e Francesi. Non mancano iscritti di nazionalità ucraina, cinese, giapponese e russa - commenta Isabella Vasile, direttore artistico - Insomma, il nostro concorso è sempre più conosciuto anche all'estero ed è indice di eleganza e raffinatezza per chi guarda alla nostra città da oltralpe. Non mancano pianisti italiani provenienti da sud e isole, stiamo provvedendo infatti ad aiutarli dando loro indicazioni per gli aerei ed il soggiorno loro e delle loro famiglie. Insomma, tutta l'Italia è rappresentata".

La giuria, di altissimo livello, è presieduta dal pianista argentino Hecrot Moreno, e composta dalla pianista e celebre didatta americana Kim Monika Wright e dai maestri Giacomo Battarino, Simone Crignani e Alberto Nosè, docenti nei più prestigiosi conservatori italiani e celebri concertisti di levatura internazionale.

Il concerto di inaugurazione, per l'occasione, si terrà il 26 dicembre in Cattedrale di San Michele, in cui suonerà Carlo Solinas, giovane, brillante e virtuoso concertista, vincitore della precedente edizione, con brani di Liszt, Chopin, Bach e Skrjabin.

Nell'intervallo si potrà udire la voce dell'organo Serassi della Cattedrale grazie ad un intermezzo di brani di Haendel, Zipoli, Quirinci e Corsi, eseguiti dall'organista titolare maestro Roberto Grasso.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Il concorso pianistico di Albenga cresce di anno in anno arricchendosi di momenti suggestivi e alzando sempre più il livello dei partecipanti. Quest’anno abbiamo introdotto una bellissima novità: un concerto di apertura che si terrà il 26 dicembre in Cattedrale. Sarà una serata di altissimo livello artistico e culturale in una straordinaria location. Avremo modo di ascoltare le note di Carlo Solinas, vincitore della passata edizione del concorso, e del maestro Roberto Grasso all’organo Serassi vero e proprio gioiello all’interno della cattedrale di cui l’associazione Valli in musica si prende cura".

"Il concordo pianistico esce dalla sede dove tradizionalmente avvengono le esibizioni, l’Auditorium San Carlo, ed entra ancora più nel cuore della nostra splendida Albenga. Ringrazio la dottoressa Vasile che continua a far crescere questo che possiamo definire un vero e proprio evento che, negli anni, ha raggiunto livelli altissimi portando ad Albenga persone provenienti da tutta Italia, dall’Europa e anche da più lontano offrendo una grande occasione di visibilità alla nostra città".

Le gare inizieranno il pomeriggio del 27 dicembre con i ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni, proseguiranno la mattina del 28 con la prova eliminatoria per la categoria Eccellenza (adulti) e proseguiranno nel pomeriggio con le categorie dai 15 ai 21 anni.

Il 29 mattina è prevista la finale della categoria Eccellenza e nel primo pomeriggio del 29 si contenderanno l'ambito titolo di vincitore gli enfants prodige delle categorie dei più piccini, dai 5 ai 10 anni.

La sera del 29 Dicembre, presso l'Auditorium San Carlo, si svolgerà invece la serata di gala con il concerto dei vincitori del 36° Concorso Pianistico Città di Albenga M. S. Folco, presentata per l'occasione dal noto Luca Valentini (speaker di Radio 104).

Sempre presente anche la sezione Amatoriale che, visto il successo di questa edizione, sarà divisa nelle due mattinate del 28 e del 29.

Le audizioni avranno luogo presso l'Auditorium San Carlo, e presso la sala Wunderkammer al quarto piano di Palazzo Oddo.

Tutti i concerti e tutte le audizioni sono ad accesso libero e totalmente gratuito per tutti coloro che desidereranno ascoltare e vedere questi talentuosi pianisti sfidarsi tra loro.

Per maggiori informazioni sul calendario e le date è possibile visitare il sito https://concorsopianisticoalbenga.it/ o telefonare al 3397467598.