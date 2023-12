Ata, versati 2 milioni per la cessione del ramo d'azienda. A breve la firma del Commissario per sbloccare le liquidazioni

E' previsto a breve il pagamento delle liquidazioni agli ex dipendenti di Ata, che erano previste per il 15 dicembre. In questi giorni è stata versata la cifra prevista per la cessione del ramo d'azienda dell'igiene urbana.

La nuova società, la Seas, che da luglio è subentrata ad Ata per la gestione dell'igiene urbana, è composta al 51% da Ata e al 49% dalla Rti formata da Docks Lanterna, società capogruppo e mandataria, all’80%, e Idealservice soc coop, mandante, al 20%. La cifra liquidata ad Ata per le azioni, al netto di oneri e spese varie, permetterà di soddisfare i vari creditori. “Con la cifra liquidata – spiega l'amministratore unica di Ata Simona Ferrando – potremo liquidare i creditori privilegiati, tra questi gli ex dipendenti”.