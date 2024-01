Ata, Fp Cgil chiede chiarezza su tredicesime e TFR: "I lavoratori non hanno ancora ricevuto nulla, attendiamo risposte"

"Il 15 dicembre scorso, ATA S.p.A., avrebbe dovuto pagare i ratei delle tredicesime ai dipendenti transitati in Sea-s S.r.l., bloccati dal concordato, ed il TFR ai dipendenti cessati nel periodo del concordato con soldi che l’Azienda ha accantonato ormai da diverso tempo. Purtroppo, ad oggi, i lavoratori interessati non hanno ancora ricevuto nulla motivo per cui nei giorni scorsi abbiamo chiesto di incontrare il Sindaco di Savona per chiedere un Suo intervento nei confronti del Commissario necessario a capire i motivi che impediscono ad ATA di effettuare i pagamenti". Così, attraverso una nota stampa, la Fp Cgil Savona.

"La situazione è singolare, non sappiamo se doverci preoccupare o se è solo un semplice ritardo - si legge ancora nella nota - ma riteniamo corretto dare delle risposte ai lavoratori".