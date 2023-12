Diocesi Savona-Noli, fine settimana ricco di concerti e preghiere in musica

A Savona venerdì 22 dicembre alle ore 17:30 nella Cappella Sistina, in piazza del Duomo, si terrà il concerto "Antiche Musiche Natalizie", con la partecipazione degli allievi del laboratorio "Musica e Arte nel pensiero filosofico" e organizzato dall'associazione culturale Pro Musica Antiqua in collaborazione con il Complesso Museale della Cattedrale. Si esibiranno il soprano Maria Catharina Smits, Annalisa Del Grosso al violino, Gaetano Conte a dulciana e flauto, Filippo Piceda all'oboe, Mario Del Grosso al clavicembalo. L'ingresso sarà gratuito. Lo spettacolo sarà preceduto dalla visita guidata agli strumenti musicali del coro ligneo della chiesa madre diocesana per gli allievi. Parallelamente negli spazi espositivi della Curia Vescovile è visitabile la mostra artistica "Pace in terra alle donne... e agli uomini di buona volontà" fino al 7 gennaio venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 18.

Alle ore 21 nell'Oratorio Santi Pietro e Caterina (gentilmente concesso), in via dei Mille, il Coro Polifonico "Anton Bruckner", fondato e diretto da Marco Esposto, offrirà il tradizionale concerto di Natale. Il programma presenterà una rassegna di classici canti e carole a cappella di diverse origini e tradizioni nazionali, nell’auspicio per tutti di pace e serenità. Costituito da un gruppo di appassionati della musica corale, in trentacinque anni di attività il coro ha realizzato più di centocinquanta concerti, collaborando con varie istituzioni musicali e culturali italiane, proponendosi sia a cappella sia con orchestra, valendosi della collaborazione di affermati artisti del panorama italiano e internazionale e partecipando con successo a diverse rassegne e concorsi italiani. L'ingresso sarà libero.

Alla stessa ora nell'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, il concerto del chitarrista partenopeo Dario Vannini e del violinista Alberto Bologni chiuderà l'XI Festival Internazionale di Musica di Savona, promosso dall'associazione Ensemble Nuove Musiche sotto la direzione artistica del maestro Francesco Ottonello. In scaletta alcuni titoli del ricco repertorio di Niccolò Paganini per chitarra e violino, strumenti in cui il grande compositore genovese eccelse. L'ingresso sarà gratuito. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o scrivere via e-mail all’indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

Sabato 23 dicembre alle ore 18:30 nell'oratorio del centro storico savonese il Coro Femminile La Ginestra si esibirà nel suo "Concerto di Natale". Lo spettacolo sarà ad ingresso libero. Per altre informazioni è possibile scrivere via e-mail all'indirizzo coroginestra@virgilio.it o visitare il sito web corolaginestrasavona.it.

Il Coro Polifonico di Valleggia ha in programma un tour natalizio fra melodie della tradizione e brani di grandi autori di diversi secoli, lingue e Paesi del mondo per chiudere le celebrazioni del settantesimo anniversario di fondazione. Il 23 dicembre alle ore 21 nella Chiesa del Santissimo Salvatore avrà luogo il tradizionale concerto promosso dalla parrocchia e inserito nelle iniziative del Comune di Quiliano, che lo patrocina. La serata sarà declinata come preghiera in musica per la natività di Gesù. Mercoledì 27 dicembre sempre alle 21 nella Chiesa San Michele Arcangelo di Celle Ligure il gruppo e la Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari, eseguiranno insieme la "Messa breve n. 7" di Gounod e singolarmente brani tipici del repertorio natalizio.