Valleggia, il 26 dicembre lo spettacolo per famiglie "Baciccia e il bastimento a tre piani"

Martedì 26 dicembre alle ore 17 presso il Teatro Nuovo di Valleggia andrà in scena l'ormai tradizionale appuntamento di Santo Stefano dedicato alle famiglie, a cura dell'Assessorato alla Cultura della Città di Quiliano. Lo spettacolo di e con Daniele Debernardi - Teatro dell'Erba Matta debutterà in prima nazionale.

Una bella occasione quindi da non perdere. Contemplando la ricorrenza dei cent'anni dalla nascita di Italo Calvino, scrittore conterraneo, Debernardi propone la narrazione delle sette favole liguri da lui inserite nella raccolta delle Favole Italiane. Esse sono progettate con diverse regie e messe in scena, perciò c'è il bastimento a tre piani che è un “fabulazzo in dialetto ligure” ove protagonista è Baccicin Tripordo, tipica maschera genovese.

Il racconto è supportato da canzoni suonate e cantate dal vivo con l'uso della fisarmonica, i trallalero classici tipo “ Quartu au Ma’” si mescolano alla storia. A completamento di una drammaturgia locale sono inserite brevi e accenni poetici di Sbarbaro Caproni e Montale, lo spettacolo è adatto a tutte le età. L’ingresso è libero.