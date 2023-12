Andora, dopo l'incendio della Palazzina il Comune revoca la sospensione d'uso di due attività commerciali

Lo ha annunciato il Sindaco Mauro Demichelis: “A seguito della ricezione di una relazione di sopralluogo effettuata da un tecnico specializzato che ha visionato gli immobili e ha dichiarato che non presentano problematiche strutturali in conseguenza dell’incendio – spiega il Primo Cittadino di Andora – Il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Andora, Architetto Paolo Ghione, ha potuto revocare il provvedimento emesso ieri che ne sospendeva la possibilità d’uso: si tratta di un ufficio e un negozio di parrucchiera, che avrebbe subito un grave danno da una chiusura proprio nel periodo natalizio, ma che fortunatamente secondo la relazione del tecnico possono essere escluse dall’interdizione che invece permane nelle restanti unità immobiliari e per le parti comuni”.

Già ieri mattina, il Sindaco aveva preso accordi con i responsabili dei Vigili del Fuoco di Savona intervenuti, sulle modalità con cui sarà possibile per i residenti nella palazzina rientrare per prendere vestiti e quanto a loro utile e che hanno abbandonato nella veloce fuga.

“Il palazzo è inibito all’ingresso e controllato – spiega Demichelis – Saranno i Vigili del Fuoco ad accompagnare dentro i residenti e i proprietari degli alloggi che dovranno segnalare l’esigenza all’amministratore del condominio. Sono lieto anche di comunicare – prosegue Demichelis - che le persone sfollate che il Comune avevamo accolto nella sede del Gruppo Comunale della Protezione Civile hanno trovato sistemazione. Ringrazio per il puntuale operato l'Ufficio Politiche Sociali che è adoperato per la loro accoglienza e assistenza, gli Uffici Tecnici comunali per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia".

"Rinnovo i ringraziamenti e profonda stima ai Vigili del Fuoco - prosegue - per l’operato svolto in una notte che poteva avere esiti ancor più gravi senza il loro puntuale intervento e il pronto ausilio dei Carabinieri e della Croce Bianca di Andora e della Protezione civile per l’assistenza successiva".

"L'Amministrazione e gli uffici comunali - conclude - seguiranno da vicino l’evolversi della situazione per quel che riguarda gli altri esercizi commerciali che hanno aperture stagionali, e quelli residenziali, restando a disposizione per ogni esigenza dovesse manifestarsi e per collaborare per le proprie competenze alla soluzione della situazione”.