Incidente sulla A10 tra Andora e Albenga, coinvolti una moto e un mezzo pesante: un ferito al Santa Corona

Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 15, lungo l'autostrada A10 nel tratto tra Andora e Albenga in direzione Savona. Il sinistro, la cui dinamica è ancora in via di ricostruzione, secondo quanto riferito ha coinvolto una moto e un mezzo pesante.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato un'ambulanza della Croce Bianca di Andora, l'automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il conducente della due ruote è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica è ancora in via di ricostruzione.

In seguito all'accaduto la situazione del traffico ha subito pesanti disagi: segnalata una coda di circa 3 km tra San Bartolomeo e Albenga con Autostrada dei Fiori che sconsiglia la circolazione sul tratto tra Andora e Albenga.