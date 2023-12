Celle, forzata la porta della casa di riposo. Il presidente: "Struttura rimessa in sicurezza"

Un alcuni minuti. Fortunatamente nessun furto

Forza la porta della Casa di Riposo N.S di Misericordia di Celle ma fortunatamente non porta via nulla all'interno non creando nessun danno se non all'ingresso secondario.

A raccontare l'accaduto il presidente della struttura di via Boagno Marco Mordeglia.

"Questa notte (ieri notte. ndr) alle 02.15 sono stato chiamato dalle OSS in servizio alla Casa di Riposo N.S. Misericordia che un uomo aveva forzato la porta secondaria della struttura ed era entrato per pochi minuti, al mio arrivo in struttura ho constatato che la porta era stata forzata e non si riusciva a chiudere in quelle condizioni, ho chiamato il nostro manutentore Federico che è venuto in struttura ed è riuscito a chiudere la porta e mettere in sicurezza la struttura" spiega Mordeglia.

"Come presidente della Fondazione N.S di Misericordia di Celle ringrazio in primis le OSS che questa notte erano in servizio per il loro operato, il manutentore Federico, la nostra segretaria Federica che questa mattina è venuta in ufficio per verificare che non mancasse nulla, non per ultimo ringrazio Alba e gli altri dello staff che in mattinata sono passati per la verifica dei rispettivi.