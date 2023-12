Antenna 5G a Boissano, il consigliere Mattiauda accoglie la sentenza del Consiglio di Stato: "Un ottimo regalo di Natale"

"Sono lieto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato che rende onore alla cittadinanza ed in particolare ai 1200 firmatari della petizione di richiesta di una soluzione al problema causato dalla installazione ai Zurmagli. Lo considero un ottimo regalo di Natale ed un invito ad essere più vicini ai cittadini nel futuro".

Così Giacomo Davide Mattiauda, consigliere di minoranza a Boissano, dopo la recente pronuncia da parte del Consiglio di Stato sulla vicenda dell'antenna installata in via Zurmagli a Boissano (LEGGI QUI).

"Vicinanza che invece non è stata sufficiente e che ha portato alla situazione attuale - aggiunge l'esponente di minoranza - Se infatti l’amministrazione si fosse mostrata sin da subito aperta e disponibile a valutare in tempi rapidi la circostanza insieme ai cittadini, ed avesse quindi intrapreso un percorso di autotutela, si sarebbero potute evitare sia la contrapposizione tra amministrazione e cittadinanza sia la situazione conseguente a questa sentenza. Infatti, come già dichiarato il 19 agosto 2022, il sindaco ha ritenuto di non dover parlare con i cittadini ricorrenti dopo che non erano state accolte le loro richieste di incontro in quanto l’ufficio tecnico era in malattia".

"Se i cittadini fossero stati tempestivamente presi in considerazione e supportati dalla amministrazione non avrebbero avuto motivo di sostenere questa lunga causa legale o, dopo averla aperta, avrebbero potuto interromperla a fronte di una coesione che avesse portato ad una soluzione. Una presa di posizione forte a tutela del paese avrebbe sicuramente cambiato le cose e non si sarebbe arrivati a dover sostenere le spese legali stabilite dal giudice in questa sentenza. Cifra che si sarebbe potuta destinare ad opere per il paese come, ad esempio, la manutenzione del campetto di calcio in zona Lampa di cui abbiamo discusso nell’ultimo Consiglio comunale".

"E la spesa da sostenere potrebbe purtroppo crescere ancora con gli oneri da sostenere per lo spostamento nella zona indicata dal piano antenne comunale. A questo si aggiunge il fatto che la zona prevista dal piano, come stabilito dalle delibere relative, è di proprietà comunale e quindi è venuto a mancare un introito nelle casse pubbliche" conclude infine il consigliere Mattiauda.