Ceriale premia gli alberi di Natale più belli

Per queste festività natalizie i commercianti di Ceriale hanno deciso di aderire a una iniziativa per promuovere l'associazione "Teniamoci per mano - Progetto Parkinson", tramite la realizzazione di un alberello di Natale alto circa 120 cm, creato riutilizzando dei bancali di legno riciclati. L'adesione da parte delle stesse attività produttive cerialesi è stata notevole e più di 100 alberi sono stati distribuiti e addobbati a dovere nelle varie attività cittadine.

Coloro che hanno aderito hanno avuto il compito di personalizzare l'alberello a piacimento, per poi esporlo nella sua bellezza e originalità. La riuscita dell’iniziativa ha spinto l’amministrazione comunale di Ceriale a organizzare una vera e propria premiazione pubblica.

Previsti, infatti, riconoscimenti per i dodici alberelli natalizi più belli: appuntamento in piazza della Vittoria sabato 30 dicembre, in concomitanza con l'evento organizzato dal Comune "Luci itineranti". Per l'occasione saranno presenti il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

Il premio verrà consegnato direttamente dal creatore degli alberi, Mario Ravera, in qualità di presedente dell'associazione "Teniamoci per mano - Progetto Parkinson".

Soddisfazione è stata espressa da Marco Frison, “portavoce” dei commercianti di Ceriale, il quale ha evidenziato la volontà di promuovere sempre più iniziative e attrattive che possano creare, grazie all’afflusso di pubblico e visitatori, un indotto positivo per il tessuto commerciale e produttivo.

“Davvero una bella iniziativa realizzata per queste festività natalizie, che ha saputo riunire le nostre attività e valorizzare al meglio l’interesse per la nostra cittadina” hanno evidenziato il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

“Per questo, come amministrazione comunale abbiamo sostenuto un progetto nuovo per la nostra comunità locale e capace di fare rete tra i nostri operatori economici, felici di organizzare una premiazione proprio nel giorno di un’altra importante manifestazione come le Luci itineranti”.

“Ribadiamo l’obiettivo di questo mandato amministrativo di costituire un filo diretto con le associazioni cittadine nella programmazione e organizzazione di eventi e varie iniziative, un nuovo coordinamento operativo che siamo certi possa portare valore aggiunto all’intero territorio” concludono sindaco e assessore cerialesi.