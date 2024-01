Scuole "Camillo Sbarbaro" di Borgio: nuovamente disponibili le aule del lato ovest al piano terra e al piano primo

"Come noto le scuole di Borgio Verezzi sono oggetto di importanti interventi (messa in sicurezza antisismica e miglioramento energetico); l'impresa che gestisce i lavori sta rispettando i tempi e, come da comunicato della scuola, gli studenti dal giorno 8 gennaio entreranno nella parte ultimata" ha spiegato il vicesindaco Pier Luigi Ferro.