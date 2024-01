Nuovo incidente sulla Sp29 del Cadibona: auto perde il controllo e si schianta sul muraglione

Nuovo incidente sulla Sp29 del Cadibona.

Questa mattina un'auto diretta verso Savona in arrivo da Altare all'altezza della Churrascaria avrebbe perso il controllo a causa probabilmente dell'asfalto reso viscido dalla pioggia schiantandosi sul muraglione nella corsia opposta.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. I carabinieri sono giunti sul posto per rilevare l'incidente e regolare la viabilità.

Non si tratta del primo sinistro avvenuto in quelle curve tanto che gli automobilisti e i residenti della zona hanno lanciato un vero e proprio allarma sicurezza.

Una settimana fa una macchina si era ribaltata (leggi QUI) e il primo dicembre scorso si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due mezzi (Leggi QUI).

Il 14 novembre 2023 un'auto era uscita fuori strada venendo infilzata poi dal guardrail. Il conducente dell'auto era stato trasportato in codice giallo al nosocomio savonese. Per il cane invece, che viaggiava a bordo del veicolo, non c'era stato nulla da fare. (leggi QUI)