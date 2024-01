Nuovi consigli direttivi per molte confraternite della diocesi di Savona-Noli

Anno nuovo, direttivi nuovi per alcune confraternite della diocesi di Savona-Noli. Nei mesi scorsi molte di esse hanno svolto infatti le elezioni dei propri consigli, che rimarranno in carica uno, due o tre anni a seconda di quanto ciascuna ha stabilito nel proprio statuto.

Per la seconda metà di gennaio e la prima di febbraio il Priorato Diocesano ha previsto momenti di incontro e preghiera con i priori e i consigli neoeletti per accrescere la consapevolezza confraternale. Si svolgerà un incontro per le confraternite del levante, uno per quelle del centro storico di Savona e uno per quelle del ponente.