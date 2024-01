Alassio, dal 16 gennaio corsi gratuiti di lingue

A partire dal 16 gennaio, otto corsi di lingua gratuiti apriranno le porte a maggiorenni desiderosi di imparare e integrarsi, grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Amici di Padre Hermann – ODV Alassio, in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Ambrogio, l'Associazione Vecchia Alassio (AVA) e il patrocinio del Comune di Alassio - Assessorato alla Cultura.

I corsi, a numero chiuso e della durata di un'ora a settimana da gennaio a maggio, offriranno opportunità di apprendimento in lingue come lo spagnolo, il tedesco, l'italiano, l'inglese, il russo e persino il dialetto alassino.

Sarà possibile iscriversi richiedendo il modulo che riporta le informazioni utili presso la biblioteca vivica (dal martedì al sabato, dalle 10 alle 18), l'Ufficio parrocchiale di Sant'Ambrogio (giorni feriali escluso il giovedì, dalle 9.30 alle 12), oppure telefonando al numero 338.3573901 o scrivendo una mail a coordinamento@amicipadrehermann-alassio.it. Le offerte volontarie saranno destinate a supportare l'acquisto del materiale didattico necessario per i corsi.

"Il nostro comune – commenta il sindaco con delega alla Cultura Marco Melgrati - è da sempre all'avanguardia nella proposta di corsi di lingue, nella consapevolezza della loro grande importanza per la nostra collettività. Siamo quindi soddisfatti della proficua sinergia che si è creata in questa direzione con l'Associazione Amici di Padre Hermann, la Parrocchia di Sant'Ambrogio e l'Associazione Vecchia Alassio, che ringrazio per questa collaborazione e per la cura nell'organizzazione di questa interessante proposta formativa”.

"L'Associazione Amici di Padre Hermann ODV Alassio – aggiunge il presidente, Antonello Ghiglione – ha intrapreso da numerosi anni l'organizzazione di corsi di lingua che originariamente hanno avuto come oggetto la lingua italiana, con lo scopo di fornire aiuto a chi, straniero, volesse integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo cittadino. Negli anni successivi l'incoraggiamento derivante dal successo dei corsi ha spinto l'Associazione a estendere il numero delle lingue proposte e si è sviluppata una collaborazione con la Parrocchia di Sant'Ambrogio. Negli anni è stata anche intrapresa una collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del comune di Alassio, che ha contribuito al successo di questa iniziativa e ha fornito aiuto economico ed organizzativo. Inoltre, a partire dallo scorso anno, si è consolidata ulteriormente la sinergia con l'Associazione Vecchia Alassio – AVA, e si è così raggiunto l'obiettivo di proporre un corso di dialetto alassino da affiancare agli altri corsi offerti".

Le lezioni si svolgeranno in diverse sedi: l'Auditorium della biblioteca civica ospiterà corsi di spagnolo e tedesco il martedì dalle ore 19 e dalle 20:15, mentre presso il Centro Ricreativo "L'Isola che c'è" saranno disponibili corsi di italiano e inglese a livelli intermedi e base, rispettivamente dalle 18 e dalle 19:15. Il mercoledì, presso l'Associazione Vecchia Alassio, si terranno lezioni di dialetto alassino e di lingua russa dalle ore 16:30 e 20. La Parrocchia di Sant'Ambrogio offrirà il corso di italiano base dalle ore 18. Infine, nuovamente presso il Centro Ricreativo "L'Isola che c'è", ci sarà un corso di inglese base dalle ore 20.