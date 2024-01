Intesa tra Cei e Ministero dell'istruzione per assumere docenti di religione

Nel testo si legge che il concorso "si articola in una prova scritta e una orale" e "accerta la preparazione dei candidati con riferimento alle materie e alle competenze indicate dalla normativa vigente e dalle intese richiamate in premessa. L’articolazione, il punteggio e i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della religione cattolica". Il nuovo concorso si terrà a vent’anni dalla prima e finora unica procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.