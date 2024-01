Savona, da Orsi una nuova richiesta di acceso agli atti sui cantieri piazza Diaz: "Fare chiarezza sui lavori fermi"

"I cantieri sono fermi da 40 giorni e al di là della speranza dell'amministrazione di una fine lavori entro febbraio vogliamo sapere cosa sta succedendo con l'impresa".

Dopo una prima richiesta di accesso agli atti lo scorso luglio e tramite la documentazione aveva ricostruito la vicenda del fermo dei cantieri e dei ritardi che sarebbero stati dovuti all'impresa. I lavori erano ripresi per poi fermarsi di nuovo. Questa mattina una nuova richiesta su quanto avvenuto da agosto.

"Ho fatto questa nuova richiesta di accesso agli atti- spiega il capogruppo di PensieroLibero.zero - .per conoscere in sostanza se vi siano state inviate intimazioni, diffide, contestazioni formali all’impresa per i ritardi; se siano stati firmate, ed a che condizioni, Modifiche contrattuali su varianti progettuali e la corrispondenza intercorsa tra comune ed impresa dal mese di agosto ad oggi".

Il cantieri sono fermi ormai dai tempo e l'amministrazione ha spiegato che confida nella chiusura dei lavori entro febbraio. "Al di là della speranza – conclude Orsi.- che nei lavori pubblici è un concetto che lascia il tempo che trova, chiediamo chiarezza su questa vicenda , per questi cantieri che sono senza controllo e senza presidio, al contrario di quello che prevede il contratto".

"E' questione di pochi giorni - risponde l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi - tra poco firmeremo l'accordo definitivo con la ditta per la variante e i tempi".