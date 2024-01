Nuovo anno in sicurezza, controlli della Polizia in tutto il savonese: 11 le persone denunciate

Undici persone denunciate su oltre duemila identificate e settecento veicoli controllati: è questo il bilancio dell’attività della Polizia di Stato in provincia di Savona, con tutte le sue articolazioni e specialità, da lunedì 8 a domenica 14 gennaio. Per quanto riguarda l’attività delle volanti della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio, durante la seconda settimana del 2024, invece, sono state sei le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria su oltre mille identificate e più di quattrocento veicoli controllati.

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona e incrementati per l’inizio del nuovo anno, è proseguita, quindi, l’attività di prevenzione in tutta la provincia di Savona.

I controlli continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti un nuovo anno in sicurezza.