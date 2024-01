Anche a Finale Ligure e Spotorno corsi di preparazione al matrimonio

Dopo la Vicaria di Albisola e Varazze, con il ciclo "Tra me e te di che si tratta? La vita comune tra l’uomo e la donna", anche quella di Finale Ligure e Noli promuove una serie di incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano.

Gli appuntamenti saranno dal 9 febbraio al 15 marzo nella Parrocchia San Biagio di Finalborgo (per informazioni occorre telefonare al numero 019695617), dal 23 febbraio al 22 marzo alla Santissima Annunziata in Spotorno (piazza Ugo Foscolo 1, telefono: 3389520426) e dal 3 maggio al 31 maggio in San Giovanni Battista a Finalmarina (via Lorenzo Bernini 2, telefono: 019692551).