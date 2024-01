"Begonia di Alassio”, un gelato pronto a conquistare i mercati internazionali

È stata presentata con grande successo in questi giorni la nuova De.Co. del comune di Alassio, il gelato con la Begonia, un'esplosione di sapori che ha deliziato il palato e che ha fatto impazzire i numerosi visitatori del Sigep di Rimini, l’appuntamento fieristico più importante al mondo dedicato al gelato artigianale e all’arte del dolce. Per i visitatori del salone la scoperta della Begonia di Alassio è stata un'esperienza gustativa unica e sorprendente.

La ricetta è stata realizzata dalla gelateria Perlecò di Alassio e prevede l'utilizzo di petali di Begonia, raccolte a mano e lavorate con cura da Tastee.it per esaltarne il gusto leggermente acidulo, che si unisce ad un gradevole retrogusto di Melograno.

La Nutman, importante azienda del settore con oltre 70 anni ricerca, da sempre attenta alla qualità e all’innovazione, ha dato vita a questo prodotto innovativo, che venderà in tutto il mondo grazie alla sua rete internazionale di distribuzione. La Begonia è una pianta dalle proprietà straordinarie, che vanta una lunga tradizione come fiore ornamentale per la sua bellezza e come fiore commestibile è utilizzata in cucina da molti chef per il suo sapore unico. Un fiore dalle mille sfumature ed in grado di regalare emozioni uniche, sia in cucina che in giardino.

Aldo De Michelis titolare gelateria Perleco' di Alassio, Valentina Pernigotti titolare Nutman group, Marco Ravera titolare Tastee.it.

“Da oggi esiste ed è in commercio un prodotto di gelateria di nome “Begonia di Alassio” – commenta con soddisfazione Aldo De Michelis della gelateria Perlecò - sarà un semilavorato che verrà venduto in tutto il mondo da una importante azienda come la Nutman. Grazie alla sua fragranza delicata e al gusto originale, il gelato alla Begonia offre un'esperienza gustativa raffinata e sorprendente. Abbiamo dedicato molto tempo alla ricerca e sperimentazione per portare questa novità sul mercato, convinti che la bellezza e l'eleganza della Begonia sarebbero state la chiave per creare un gelato straordinario e irresistibile. Ora, finalmente, il nostro lavoro è pronto ed è stato apprezzato dal pubblico. Siamo orgogliosi di avere, insieme agli amici di Tastee, ideato questa novità assoluta nel mondo della gelateria, e anche contenti di avere associato il nome di Alassio a questo magnifico fiore e prodotto”.

“Gustare il gelato con la Begonia – commentano Marco Ravera e Silvia Parodi dell’azienda Tastee.it - rappresenta anche una scelta attenta alla salute perché i fiori utilizzati sono ricchi di importanti proprietà nutrizionali e di antiossidanti ed alla sostenibilità perché sono coltivati con passione e rispetto dell’ambiente, senza l'utilizzo di pesticidi o sostanze chimiche. Coltiviamo, raccogliamo i petali a mano, li selezioniamo e trasformiamo nel nostro laboratorio artigianale, senza compromessi nella scelta degli ingredienti, tutti rigorosamente italiani. L'obiettivo è quello di offrire prodotti naturali e attenti alla sostenibilità, promuovendo un approccio ecologico e rispettoso dell'ambiente. Ci impegniamo a garantire che ogni fase della produzione rispetti gli standard biologici e che i fiori vengano coltivati senza l'uso di pesticidi o fertilizzanti chimici. La nostra linea di prodotti, caratterizzati dalla presenza di fiori eduli, comprende una vasta gamma di alimenti e bevande adatte sia per la ristorazione che per l’uso casalingo di chi vuole immergersi nel mondo dei fiori eduli e lasciarsi sedurre dal loro sapore”

Durante le giornate del Sigep sono state distribuite oltre 2000 cartoline di invito alla prossima edizione del Festival della Cucina con i fiori, che si terrà dal 12 al 15 aprile ad Alassio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della Cucina con i fiori.