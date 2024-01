Multe nel savonese, i dati del Ministero del 2022: spicca Finale con 2 milioni, Savona quasi 900mila

In Italia ci sarebbe il numero più alto di autovelox in Europa. In totale sono 11.130, molti di più rispetto ad esempio alla Francia, la Germania e il Regno Unito.

Nei giorni scorsi ha diffuso la stima il Codacons anche a seguito degli episodi di cronaca legati agli abbattimenti degli apparecchi (la nostra redazione di Asti ha affrontato il tema).

Sul fronte legato alle multe, i dati più recenti che sono stati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno sono relativi al 2022. È si possono consultare per ogni Comune e Provincia in Italia direttamente sul sito del Dicastero).

Genova ad esempio è terza in Italia per sanzioni (10.7 milioni) dietro solo a Firenze e a Milano e davanti a Bologna.

Noi ci siamo soffermati sui comuni più grandi in provincia di Savona, cioè il capoluogo, Albenga, Cairo Montenotte e Finale Ligure oltre ai dati della Provincia.

A Savona i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada come risultanti della contabilità dell'ente dell'anno precedente si attestano per il 2022 sugli 878mila 284,52 euro (nel 2021 erano 733.880,77 euro).

Ad Albenga 649mila 338.10 i proventi per le violazioni al Cds, di cui 61.284.91 per violazioni limiti massimi di velocità (in totale nel 2021 erano 377.352,88, più alte le violazioni ai limiti 112.902,63).

Cairo Montenotte si attesta sui 93mila 426,09, 4mila 228,60 per violazioni limiti massimi di velocità (81.881,15 il totale nel 2021).

Spicca Finale con 2.072.448.36 euro, di cui 104mila 615,42 per violazioni limiti massimi di velocità (nel 2021 si attestavano su 1 milione 367mila 185,83 euro, 62.374,30 i limiti massimi).

Per quanto riguarda il dato della Provincia la cifra complessiva si attesta su 2 milioni 447mila 548,60 euro, di cui per violazioni limiti 337mila 359,54 euro (nel 2021 erano 3 milioni 289mila 985,11 e 200.985,61).

Sia per i comuni che per l'ente provinciale sono pubblicate anche le destinazioni e l'utilizzo dei proventi.