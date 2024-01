Attualità |

Petizione europea “No Rigassificatore”: raccolte oltre 8mila firme, ora la consegna a Bruxelles

A proporla le europarlamentari del M5S Danzì e Beghin, a redigerla il giurista ambientale Marco Grondacci: “Una risposta dei cittadini ammirevole”

La raccolta firme relativa alla petizione europea contro il rigassificatore, promossa dalle europarlamentari Mariangela Danzì e Tiziana Beghin e redatta dal giurista ambientale Marco Grondacci ha avuto un ottimo risultato, con il raggiungimento di più di 8000 firme. L’iniziativa è stata proposta nell’ambito del coordinamento “No rigassificatore”, formato da più di 50 associazioni e alcune forze politiche. Alla mobilitazione si sono aggiunte spontaneamente altre associazioni, tantissimi cittadini, gruppi Facebook e WhatsApp che si sono spesi per raccogliere le firme a sostegno di questa Petizione Europea, “a riprova delle forti preoccupazioni e contrarietà in merito al riposizionamento della Golar Tundra da Piombino a Savona/Vado, per le conseguenze sull’ecosistema marino, sull’ambiente, la potenziale pericolosità, l’impatto sul turismo”. Lo afferma Stefania Scarone, coordinatrice provinciale del M5S, che aggiunge: “La risposta della popolazione è stata ammirevole, tenuto conto che la petizione essendo cartacea richiedeva la presenza fisica della persona nei punti di raccolta e del breve tempo disponibile per concludere e spedire la documentazione a Bruxelles”. “Si ringraziano tutte le attività commerciali che hanno messo a disposizione i loro locali per la raccolta e la sottoscrizione e i tanti volontari che hanno collaborato spontaneamente a raccogliere firme ovunque, anche con banchetti improvvisati, dimostrando un grande spirito civico e senso di responsabilità verso il proprio il territorio e amore per il proprio mare” conclude la Scarone.

Redazione

