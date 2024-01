Savona, la giunta approva la perizia di variante del restyling di piazza Diaz e teatro Chiabrera

E' stata approvata questa mattina nella giunta di Palazzo Sisto la variante dei lavori di piazza Diaz, dopo che è stato trovato finalmente un accordo tra Comune e ditta incaricata sull'intervento.

I lavori sono ripresi già alcuni giorni fa ma la variante in giunta era un passaggio necessario per l'ufficializzazione dei cambiamenti apportati al progetto. Con la modifica al progetto originario sono stati stralciati il bar al primo piano (resta quello al piano terra, sulla piazza), l'ascensore esterno e un nuovo tipo di pavimentazione delle aree laterali della piazza che sarà del tutto simile a quello del corpo centrale.

In precedenza erano state riviste anche le dimensioni delle vasche per la vegetazione previste nella piazza con alcune modifiche al progetto in appalto. La variante approvata in giunta prevede una diminuzione dell'importo contrattuale di 82.669 euro (più Iva).

"Al primo piano – spiega il sindaco Russo - valuteremo se fare qualcosa di più 'leggero', come un corner dedicato alla caffetteria". "L'ascensore – prosegue Russo - non è stato abolito, ma rimandato, perché è chiaro che il tema dell'accessibilità è prioritario e un nuovo tipo di pavimentazione delle aree laterali della piazza che sarà del tutto simile a quello del corpo centrale, ma richiede un tempo di posa molto più veloce e in più sarà anche drenante".

"Ringrazio i cittadini per la pazienza . Conclude Russo - e mi spiace per i disagi che stanno subendo, ma quando la piazza sarà finita tutti i sacrifici potremo godere di un nuovo spazio pubblico prestigioso e completamene rigenerato".