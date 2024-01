Tpl Linea, a breve previsto l'affidamento dell'incarico al nuovo direttore generale Giampaolo Rossi

Tpl Linea è arrivata alla nomina del nuovo direttore scremando dalle 40 candidature che erano state presentate. Da queste era stata selezionata una rosa di tre nomi, quelli di Nicola Cattozzo, con esperienza all'Avs di Venezia; il savonese Roberto Gnemmi e lo stesso Giampaolo Rossi, con esperienza in aziende del trasporto pubblico.

Rossi 64 anni, di origini piemontesi e vicentino di adozione, e con una laurea in Ingegneria civile dei trasporti a Pavia, ha coperto l'incarico di direttore generale in Start Romagna, di dimensioni regionali, e prima ancor a ha lavorato come direttore generale nell'azienda del trasporto pubblico locale della provincia di Treviso.