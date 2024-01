Balenottera spiaggiata a Finale, OSA: "Venga trainato al largo e fatto affondare"

"Speriamo che l’avvenimento faccia riflettere la Regione Liguria sulla presunta tutela dei cetacei nel santuario Pelagos di cui parla il vicepresidente della giunta Piana - continuano - dopo la costituzione formale dell’area (ottobre 2001) non è più stato approvato un solo articolo di legge e Pelagos rimane quindi solo una 'espressione geografica', dove ancora sono permesse le 'ferrettare', reti lunghe fino a 2,5 chilometri, vere trappole per cetacei e pesci pelagici e attrezzi professionali anche a pescatori sportivi, come nasse e parangali; e dove il recupero e lo smaltimento delle migliaia di chilometri di reti da pesca perdute o abbandonate. Ma sempre in pesca, è ancora raro e svolto solo da organizzazioni private di volontari e scienziati" concludono.