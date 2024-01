Cairo: addio a don Roberto Ravera, ex rettore del Santuario della Madonna delle Grazie

Lutto a Cairo Montenotte per la scomparsa di don Roberto Ravera, sacerdote ed ex rettore del Santuario della Madonna delle Grazie, situato in località Passeggeri. Classe 1940, era ricoverato presso l'ospedale di Albenga.

Don Roberto ha lasciato un segno indelebile grazie al suo impegno costante nel promuovere numerose iniziative a livello religioso e sociale. È stato un punto di riferimento per la comunità, organizzando incontri dedicati a giovani, anziani e ammalati, e guidando con passione gruppi di preghiera mariani, del Rinnovamento nello Spirito e Cursillos di Cristianità. Era noto e apprezzato per la sua affabilità e la sua bontà verso tutti.

Ha ricoperto il ruolo di rettore del Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Cairo Montenotte dal 1991 fino a qualche anno fa, quando, a causa dell'avanzare dell'età e di problemi di salute, è stato accolto come ospite in una Rsa. Fino a poche settimane fa, ha ricevuto amorevole assistenza dalle suore presso la casa di riposo per sacerdoti anziani del Clero di Savona.

Don Roberto è stato anche un attivo socio di Radio Canalicum San Lorenzo in Blu, partecipando alle riunioni e contribuendo con il suo impegno affinché gli eventi religiosi al Santuario fossero trasmessi in diretta, specialmente in occasione della Solennità del 15 agosto, festa di Maria Assunta in Cielo. In collaborazione con il circolo Don Pierino, ha lavorato con impegno nell'organizzazione di eventi civili, dimostrando sempre una profonda dedizione alla comunità e alla sua missione spirituale.

I funerali si terranno martedì 30 gennaio alle ore 15.30 proprio al Santuario N.S. delle Grazie, dove domani (lunedì 29 gennaio, ndr) verrà recitato il Santo Rosario alle ore 20.30 prima dell'apertura della camera ardente che sarà aperta a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo.