Albenga, Comune e Guardie Zoofile insieme per la tutela dell'ambiente e degli animali

E' nata con la firma, nella giornata di ieri (29 gennaio, ndr), della convenzione tra Comune di Albenga e Guardie Zoofile di GADIT OdV, una collaborazione in grado di andare a dare risposte sempre più efficaci su tematiche come la tutela ambientale e la tutela degli animali (ad esempio l’esatta conduzione dei cani, la raccolta delle deiezioni canine ecc).

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa collaborazione con l'Amministrazione comunale di Albenga - ha affermato il presidente Michael Ferrante -. Desidero esprimere la nostra gratitudine per la fiducia che ci è stata accordata. Questa convenzione rappresenta un passo importante nel nostro impegno per la protezione dell'ambiente e del benessere animale. Attraverso il nostro nucleo si garantiranno la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, attraverso servizi di vigilanza attiva. Siamo consapevoli dell'importanza di preservare la bellezza e l'equilibrio ecologico di Albenga e delle sue zone limitrofe, pertanto, ci impegneremo a monitorare il territorio, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di depredazione".

L'impegno delle Guardie Zoofile però va anche oltre. Si occuperanno anche nella cura degli animali, promuovendo un trattamento dignitoso per tutte le specie presenti sul territorio.

"Ringrazio ancora l'Amministrazione comunale di Albenga per questa opportunità preziosa e rinnovo l'impegno della nostra organizzazione ad agire con professionalità, passione e dedizione, al servizio della tutela dell'ambiente e degli animali - ha aggiunto Ferrante -. Insieme, possiamo creare un futuro migliore per il nostro territorio e per le future generazioni. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le autorità locali e le comunità per promuovere la consapevolezza e l'importanza di un ambiente sano e di una convivenza pacifica tra uomo e animale. Grazie a tutti coloro che sostengono il nostro lavoro e credono nell'importanza della protezione dell'ambiente e del rispetto per ogni forma di vita. Siamo pronti a metterci in gioco e a dare il massimo per Albenga e per tutto il nostro splendido territorio".

"Persone competenti, preparate e con una spiccata sensibilità ambientale e per la tutela degli animali" le ha definite l'assessore Mauro Vannucci. Che poi ha continuato: "Attraverso la collaborazione con le Guardie Ecozoofile il Comune di Albenga si occuperà in maniera ancora più efficace e attiva di quelle che sono tematiche di fondamentale importanza per noi. Grazie alle Guardie Ecozoofile riusciremo a tutelare e controllare il territorio anche a vantaggio della sicurezza dei cittadini". Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: "Ringrazio le Guardie Ecozoofile per essersi messe a disposizione e per la collaborazione che hanno offerto all’Amministrazione, ma ancor più alla città. È insieme che possiamo fare sempre meglio per Albenga su tematiche importanti come quelle trattate".