Quiliano, furto di attrezzature agricole in località Tecci: tre arresti

I carabinieri di Savona hanno arrestato in flagranza di reato tre persone responsabili di un furto di attrezzature agricole, del valore di circa 90mila euro, avvenuto in un terreno agricolo a Quiliano, nella località di Tecci.

I militari stavano monitorando da tempo la zona, dove nei mesi precedenti si erano verificati altri episodi simili. Nella notte scorsa, dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un veicolo 'sospetto', hanno organizzato un apposito servizio durante il quale hanno notato i tre uomini che, dopo aver forzato il cancello, sono entrati con un furgone cassonato nel terreno e hanno rubato diverse attrezzature agricole, tra cui uno scavatore, una motozappa e un tagliasiepi. Per il trasporto delle attrezzature rubate, hanno utilizzato, oltre al loro mezzo, un altro furgone rubato nello stesso terreno.

I carabinieri hanno seguito i soggetti che, poco dopo il furto, hanno parcheggiato i due veicoli e sono andati a recuperare a piedi l’autovettura con cui erano giunti sul posto nel pomeriggio, probabilmente per effettuare un 'sopralluogo' e determinare l'obiettivo da colpire.

I tre uomini, a bordo della loro auto, si sono poi diretti verso il casello autostradale di Savona, presumibilmente per verificare la presenza di forze dell’ordine e poter far transitare in seguito i due furgoni carichi delle attrezzature rubate.

A quel punto, i militari sono intervenuti e hanno bloccato i tre uomini, i quali hanno realizzato con sorpresa di essere stati seguiti durante tutte le loro attività illecite. I fermati erano sicuramente 'professionisti' nel loro settore criminale: avevano scelto con cura un obiettivo particolarmente remunerativo e applicato targhe posticce sui veicoli, al fine di eludere le telecamere di videosorveglianza.

Dopo aver fermato i soggetti, i carabinieri hanno rintracciato il proprietario del terreno, che ha riottenuto tutti i beni di sua proprietà prima ancora di rendersi conto di essere stato vittima di un furto. I tre uomini sono stati arrestati e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria locale, dove dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.