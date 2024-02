Albisola, chiude per manutenzione il Parco Accoglienza. Assessore Ottonello: "Dopo un periodo prolungato di fruizione irrispettosa"

"A seguito di un periodo prolungato di fruizione irrispettosa delle regole del sito (come da regolamento comunale sulle aree verdi e i parchi pubblici) rendendolo incompatibile con la pubblica utilità, si è manifestata la necessità di chiuderlo al pubblico per un breve periodo al fine di provvedere ad una serie di interventi di riqualificazione e ripristino in vista della stagione primaverile - ha detto l'assessore Luca Ottonello - La volontà dell'Amministrazione è quella di far tornare il Parco dell'Accoglienza quel polmone verde che la cittadinanza ha conosciuto e vissuto negli ultimi anni sin dalla sua inaugurazione. Sarà un evento dedicato a famiglie e bambini a riaprire il parco al pubblico. Seguiranno aggiornamenti".