Cairo, l’inquilino se ne va e svuota la casa: portati via mobili, elettrodomestici, plafoniere ma non solo

In apparenza una storia come tante, quella conclusasi nel novembre 2023 con lo sfratto di un inquilino moroso da un’abitazione ammobiliata di Cairo Montenotte. La sorpresa, per la settantaduenne locatrice valbormidese, è arrivata al momento di riprendere possesso dell’immobile finalmente libero, quando ha scoperto che l’appartamento era sì vuoto, ma ben più di quanto avrebbe dovuto essere.

I locatari, infatti, si erano portati via praticamente tutto ciò che vi era all’interno, a partire da mobili ed elettrodomestici per arrivare alle plafoniere, non risparmiando nemmeno le cornici in plastica degli interruttori. La proprietaria, dopo un ragionevole periodo di infruttuosi tentativi di contatto, ha deciso quindi di chiedere aiuto ai Carabinieri di Carcare e presentare querela di appropriazione indebita.

A seguito dell’atto formale, i militari si sono attivati con solerzia e, ottenuto un decreto di perquisizione dall’Autorità Giudiziaria di Savona per la nuova abitazione del nucleo familiare, sempre in Val Bormida, si sono presentati alla porta del ventottenne indagato. All’interno della nuova casa hanno in effetti rinvenuto parecchia della mobilia sottratta, poi riconosciuta dalla legittima proprietaria, ma non gli elettrodomestici, ormai venduti da tempo.