Un intervento chirurgico per il bimbo ustionato a Bardineto. Situazione ancora delicata

l piccolo Angelo, bambino di 8 anni rimasto gravemente ustionato per un ritorno di fiamma. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Gaslini di Genova, dove è ricoverato. Ad aggiornare gli abitanti di Bardineto, in apprensione per il piccolo, è la sindaca Franca Mattiauda.

"L'intervento chirurgico di curettage e di innesti cutanei a cui è stato sottoposto oggi Angelo – spiega Mattiauda - è stato un lungo intervento che è stato eseguito dell'équipe chirurgica plastica del nosocomio genovese. La situazione sarà da valutare nei prossimi giorni, e da quanto viene riferito i risultati sembrano molto soddisfacenti. Piano piano, un passo alla volta".

Le condizioni sembrano quindi gradualmente migliorare per il piccolo Angelo, anche se il percorso verso la guarigione sarà lungo. La comunità del paese della Val Bormida è vicina alla famiglia e la Croce Verde, in collaborazione con il comune, ha avviato una raccolta fondi per sostenerla.

L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire alle spese mediche e ai trattamenti necessari per la sua guarigione e coprire le spese di alloggio a Genova, consentendo ai genitori di rimanere costantemente vicino al bambino durante il suo percorso di recupero. Per coloro che desiderano contribuire e fare la loro parte in questo atto di solidarietà, è possibile effettuare donazioni utilizzando l'IBAN: IT39Q0538749340000004064075.