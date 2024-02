Alassio, fatale caduta da una betoniera: muore sul posto di lavoro un operaio cinquantenne

Nuovo fatale incidente sul posto di lavoro, il secondo nel giro di pochi mesi, nel savonese. A perdere la vita è stato un operaio che si trovava in un cantiere edile in via Adelasia ad Alassio, in prossimità dell'ex nosocomio cittadino.

Era da poco passato mezzogiorno quando l'uomo, sulla cinquantina, era intento nelle operazioni di lavaggio di una betoniera utilizzata per alcune gettate di cemento. Improvvisamente ha perso l'equilibrio cadendo a terra sbattendo la testa a terra, rimediando così un trauma cranico per lui fatale.

Sul posto, allertati dai colleghi, si sono immediatamente recati i sanitari della Croce Rossa alassina insieme al personale dell'automedica Alfa1, mentre per cercare di velocizzare i tempi era stato anche allertato l'elisoccorso Grifo1: purtroppo però l'uomo non ce l'ha fatta.

Per accertare l'accaduto sono i carabinieri del comando locale mentre è stato avvertito il pubblico ministero di turno. E' stato allertato anche il personale dell'ufficio preposto all'ispettorato del lavoro di Asl 2, col cantiere che è stato messo temporaneamente sotto sequestro.