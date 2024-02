Autostrada A10, risolto in entrambe le direzioni di marcia l'incidente tra i caselli di Albenga e Androa

Autostrada dei Fiori informa che è stato risolto l’incidente avvenuto stamane all’interno della galleria Vallon D’Arme in direzione Genova, tra gli svincoli di Andora e Albenga.

I tecnici e i mezzi di pronto intervento della concessionaria hanno provveduto dapprima allo sgombero della corsia in direzione Italia e, successivamente, allo sgombero della corsia in direzione Francia, consentendo il ripristino della viabilità in entrambi i sensi di marcia.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono disponibili attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet alla pagina www.autostradadeifiori.it, sulle pagine WhatsApp e Telegram A6 e A10 di Autostrada dei Fiori nelle quali è presente una specifica funzione denominata “tempi”. È inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.