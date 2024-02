Stella, apre un nuovo bar a San Giovanni: Il Caffè del Presidente

A Stella apre una nuova attività. Ed e posizionata a pochi passi dalla casa museo del presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini a San Giovanni.

"È sempre un importante evento quando sul territorio sboccia una nuova attività - dice il sindaco di Stella Andrea Castellini - È quindi con grande ed immenso piacere dare per me il benvenuto a Il Caffè del Presidente e ai suoi gestori Gianni e Debora che hanno deciso di investire il loro tempo e le loro risorse in questa nuova e bellissima attività".