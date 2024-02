Quiliano 2024, Donatella Barbano si candida a sindaco con una lista civica

Donatella Barbano, coordinatrice del comitato civico "Insieme Per Quiliano" scende in campo nella corsa a sindaco di Quiliano. Il comitato spontaneo si trasformerà così in una lista civica nella quale sarà affiancata da cittadini e imprenditori fortemente radicati sul territorio in rappresentanza delle località del vasto comprensorio comunale.

“La nostra decisione - spiega la Barbano - trova il supporto e l'incoraggiamento dei numerosi residenti sfiduciati dalle condizioni in cui versa attualmente il nostro territorio e da un livello di qualità della vita che non è mai stato così basso, nonostante le periodiche promesse delle Amministrazioni che si sono succedute. Segnalazioni in tal senso sono arrivate da parte di coloro che hanno partecipato ad un sondaggio proposto dal comitato sulle necessità e le problematiche emerse per il futuro della comunità quilianese".

"Gli argomenti che faranno parte del nostro programma elettorale, saranno quelli che storicamente il territorio richiede: infrastrutture, rilancio del territorio, favorire la riapertura di attività commerciali e artigianali e dei circoli ricreativi, dialogo con le attività imprenditoriali e per rendere la cittadina appetibile anche per i giovani".

"Il movimento civico - continua - sarà aperto al dialogo con tutti coloro che vogliono il bene di Quiliano e che vorranno portare idee, progettualità e impegno per rilanciare il nostro paese. Con questo progetto collettivo ci candidiamo a governare il nostro comune affrontando gli innumerevoli problemi lasciati irrisolti e non affrontati dalla giunta uscente e da quelle che le hanno precedute".

"Siamo la vera e unica novità di questa campagna elettorale, da tempo immemorabile in questo comune si sono sempre alternate giunte dello stesso colore politico che nonostante le ripetute promesse, hanno fatto passare gli anni del mandato in quasi totale apatia, per agire in maniera frenetica a pochi mesi dalle elezioni con interventi di emergenza", conclude.

L'annuncio della Barbano arriva pochi giorni dopo la discesa in campo di Rodolfo Fersini (LEGGI ARTICOLO), mentre il sindaco uscente Nicola Isetta non ha ancora sciolto la riserva.