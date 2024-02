Savona, frana lungo la provinciale del Santuario: traffico a senso unico alternato

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18.15: E' stato attivato il senso unico alternato e la Polizia Locale sta facendo defluire il traffico. Ancora sul posto i Vigili del fuoco, la Provincia e gli operai di una ditta incaricata.

Vigili del fuoco in azione intorno alle 16.30 sulla Sp12 in via Santuario a Savona in località San Bernardo in Valle per una frana che ha coinvolto parte della sede stradale.

Le operazioni di messa in sicurezza della zona sono in corso. Sul tratto di provinciale sono caduti tre massi di importanti dimensioni.