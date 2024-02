Magliolo, una raccolta fondi in memoria di Nicolino Verus

L'imprenditore edile 59enne si è spento dopo aver lottato contro un male incurabile ed è proprio per omaggiare la sua memoria che dagli amici più stretti è partita l'idea di una raccolta fondi per l'acquisto di apparecchiature per l'ambulatorio medico/infermieristico di Magliolo e per un contributo all'acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana comitato di Magliolo.