Celle, in arrivo 6 nuove telecamere anche a lettura targhe: approvato progetto da 145mila euro

Sei nuove telecamere che vanno ad aggiungersi alle 50 già presenti sul territorio comunale con interventi su quelle già presenti.

Dopo l'approvazione della giunta comunale di Celle Ligure dello scorso dicembre 2022 del progetto definitivo di implementazione dell’impianto comunale di videosorveglianza per un importo complessivo di 145mila euro e una mancata assegnazione delle risorse a seguito di una partecipazione ad un bando ministeriale, l'amministrazione cellese ha deciso di stanziare la cifra tramite fondi comunali.

"Con le numerose telecamere già installate si sono raggiunti buoni risultati nel contrasto dei fenomeni di illegalità, anche grazie alla sempre migliore qualità degli impianti, che consentono una visione dettagliata della zona controllata finanche al rilievo delle targhe dei veicoli - viene spiegato nella determina di approvazione del progetto - gran parte delle telecamere trasmette immagini direttamente nella sala radio della Polizia Municipale, consentendo di poter intervenire nell’immediatezza di un fatto ma anche di poter verificare in diretta il funzionamento degli impianti, così da evitare di riscontrare eventuali mal funzionamenti solo al momento della necessità o della richiesta da parte delle altre Forze dell’Ordine, con conseguente ovvio disagio. Alla luce dei risultati positivi riscontrati nel corso di questi anni, il Comune di Celle Ligure intende implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, installando sia nuove telecamere specifiche per il rilievo delle targhe dei veicoli, sia di quelle finalizzate al controllo generico del territorio".

Allo stato attuale sarebbero presenti numerosi problemi tecnici su alcuni impianti dovuti ad atti vandalici e all’usura oltre al sistema di trasmissione dati

I punti di nuova installazione sono stati definiti a seguito della valutazione del rischio per ridurre ulteriormente l'indice di pericolosità nei luoghi pubblici e migliorare il controllo del traffico veicolare.

Attualmente ne sono presenti sul territorio 50: 7 impianti dalla funicolare dei Bottini, 6 al Palazzetto dello Sport, 4 in via Boagno, 3 sulla passeggiata Pertini, in via Delfino e nella biblioteca (ex Alborada), due nella sede della polizia locale, nella galleria Crocetta, nel centro sociale Mezzalunga, nell'isola ecologica di Piazza del Popolo, nel centro raccolta rifiuti e due nella biglietteria dello stadio Olmo-Ferro, nell'Ufficio Iat e in piazza Costa, una invece in Piazza del Popolo, nella pineta Bottini, ai Piani, nel park Servettaz, in via Genova e in Largo Giolitti cavalcavia e parcheggio.

Le implementazioni saranno previste due (con lettura targhe) in passeggiata Pertini allo svincolo per l'autostrada, due al cimitero comunale e due (con lettura targhe) all'incrocio di via Roglio all'ingresso di Celle.

Interventi verranno effettuati su quelle già presenti nella sede della polizia locale, in Pineta Bottini, nel centro sociale "Mezzalunga", in via Delfino, nella funicolare "Bottini", in Largo Giolitti, nella biblioteca (ex Alborada),