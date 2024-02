Illuminazione, asfalti, verde pubblico e valorizzazione dell'outdoor: novità in arrivo a Borghetto S. Spirito

A Borghetto Santo Spirito Il comune ha fissato una serie di opere da mettere in cantiere nei prossimi mesi riguardanti la sistemazione di strade e il miglioramento dell'illuminazione pubblica.

Prevista la sostituzione di circa 70 lampade lungo la via Aurelia nel tratto di corso Europa: un investimento intorno ai 50 mila euro che rientra nel piano di ammodernamento dell'illuminazione pubblica finalizzato ad ottenere in futuro un risparmio sia in termini di consumi che per quanto riguarda i costi di manutenzione. Per quanto concerne invece il piano asfalti, il Comune è pronto ad avviare una serie di interventi mirati sul territorio per circa 100 mila euro con partenza da Via Leonardo Da Vinci.