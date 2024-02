Chiusura locali alle 00.30 ad Albissola, presa di posizione contro il Sindaco di Schelotto. Il consigliere: "Ordinanza adottata senza il mio minimo coinvolgimento"

"Vorrei sottolineare come questo provvedimento sia stato adottato senza il mio minimo coinvolgimento, pur avendo un interesse diretto sulla vicenda in quanto detentore della delega al Turismo all'interno dell'amministrazione albissolese".

Non usa mezzi termini nei confronti del "suo" sindaco Gianluca Nasuti, il consigliere comunale Enrico Schelotto, in merito all'ordinanza firmata ieri dal primo cittadino di Albissola Marina.

Nasuti aveva optato per la linea dura a seguito dell'aggressione da parte di un buttafuori subita da un 21enne, S.C., nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via dei Ceramisti.

L'ordinanza era stata firmata per motivi di tutela della sicurezza urbana, per esigenze di decoro, della vivibilità urbana e per il riposo dei residenti e della quiete pubblica, su parte del territorio comunale ed era stato stabilita, dal 22 febbraio e fino al 21 aprile incluso, la chiusura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande), dei loro assimilati (gelaterie, gastronomie), e/o di intrattenimento misto ( discoteche e/o beach bar), tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le 00.30 e le 06.00.

Le zone interessate sono il Lungomare degli Artisti; Corso Bigliati; Viale Matteotti; Via Repetto; Via Italia; piazza Rossello; via S. Grosso; Piazza dei Leuti; Piazza del Popolo; Piazza Sisto; Via Isola; Via Colombo.

"Da alcune ore Albissola Marina è al centro della cronaca per via di un'ordinanza con cui si mette in atto una stretta alla vita notturna nella nostra cittadina anche a seguito dei fatti accaduti nell'ultimo fine settimana. Premesso che il problema esiste e un segnale di presenza da parte delle istituzioni sia doveroso dato che, è ormai una ricorrenza quasi fissa del week end (specialmente negli ultimi mesi), risvegliarci con notizie circa pestaggi, vandalismi vari o altro, non ritengo assolutamente equo un provvedimento del genere, generalizzato e che va a colpire anche attività che nulla hanno a che vedere con quanto citato prima. Le soluzioni alternative esistono e non includono la chiusura totale di un paese e delle sue attività commerciali che già in condizioni normali fanno fatica a tenerlo vivo" ha detto il consigliere comunale.

"Detto ciò, mi auguro di poter scendere nel dettaglio della vicenda e di poter quindi chiarire con tutte le parti interessate al fine di trovare una misura equa e che possa comunque dare un giusto segnale in merito ai fatti accaduti" conclude Schelotto.