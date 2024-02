Area di Crisi Complessa, Cgil Savona: "Accordo di programma importante, ma da rivedere profondamente"

"In questi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro, basta vedere le risorse pubbliche messe a disposizione da Regione e Governo grazie ad un lavoro sinergico tra sindacato confederale, Regione Liguria e Confindustria - si legge in una nota firmata dal segretario savonese Andrea Pasa - Ora è fondamentale risolvere le crisi industriali aperte Sanac – Funivie – Piaggio perché tutte inserite in comparti strategici per il Paese e perché si parla di oltre 2000 occupati tra diretti e indiretti. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo, lo strumento dell’accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa è importante perché mette a disposizione risorse pubbliche – oltre 100 milioni di euro dal 2018 ad oggi – ma deve essere rivisto profondamente almeno per quanto concerne le tempistiche: le imprese non possono attendere oltre 5 anni per avere certezze o meno delle risorse come sta accadendo alla società Pegaso e si deve rivedere la governance. Il territorio deve essere più interessato dai percorsi decisionali prevedendo riunioni tecniche almeno mensili in cui si fa il punto dei bandi nazionali e regionali. Bandi regionali che nel quadriennio passato hanno avuto buoni risultati sia in termini di nuovi occupati, oltre 250 a tempo indeterminato, e soprattutto per le tempistiche".