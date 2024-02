Spotorno, aperte le richieste per i contrassegni di sosta per residenti e attività produttive

Sono aperti i termini per presentare richiesta dei contrassegni necessari a godere delle agevolazioni alla sosta, per residenti e attività produttive, nel territorio di Spotorno, dal costo di 15 euro.

Lo ha reso noto l'Amministrazione specificando come gli stessi contrassegni, validi per un anno dall'1 aprile 2024 fino al 31 marzo 2025, prevedono, sia per i residenti sia per i titolari di attività commerciali, la sosta gratuita negli stalli blu di via Berninzoni, via Lombardia, via Maremma, e via Serra davanti all'Hotel Zunino, un'ora di gratuità (con obbligo di esposizione del disco orario) nei parcheggi sulla via Aurelia litoranea per il periodo dall'1 ottobre al 28 febbraio),

Per i primi, inoltre, la sosta sarà completamente gratis negli appositi parcheggi riservati e indicati come "residenti".

La verifica del permesso della sosta sarà demandata esclusivamente alla lettura della targa, in quanto non verrà emesso nessun tagliando.

La richiesta da presentare con l'apposito modulo compilato (QUI) potrà essere effettuata tramite posta elettronica richiesta compilata, con allegata ricevuta di bonifico bancario e fotocopia del libretto di proprietà dell’auto (solo se diversa dall’ anno precedente o per prima istanza), da inviare a protocollo@comune.spotorno.sv.it oppure protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it; oppure presentandosi allo sportello polifunzionale (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) consegnando il modulo e pagando sul posto.