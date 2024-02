Frana sull'Sp59 a Bergeggi, ordinanza del sindaco nei confronti dei privati

Cede a causa del maltempo una porzione di muro di sostegno e contenimento terra in pietrame tipo “posato a secco” sull'SP59 in via Colombo, la strada d'accesso verso il centro storico di Bergeggi passando da levante e il sindaco Maria Nicoletta Rebagliati, firma un'ordinanza ai privati proprietari degli immobili di intervenire con urgenza entro 10 giorni.

Nel pomeriggio di martedì scorso i vigili del fuoco, la protezione Civile, i carabinieri e personale della Provincia erano intervenuti sul posto chiudendo in prima battuta temporaneamente la strada in attesa delle necessarie verifiche sulla stabilità del versante e poi riaprendola a senso unico alternato.

L'ordinanza dispone a carico della proprietà degli immobili l’esecuzione di un intervento urgente - anche anticipato dall’attuazione di opere provvisionali come la stesa di teli impermeabili sui fronti di terra scoperta, l’attuazione di sistemi di raccolta ed evacuazione dell’acqua meteorica del fronte di terreno a monte del muro, la stesa di cavi e/o reti di acciaio di trattenuta del suolo e/o delle murature, l’allestimento di sistemi di protezione della viabilità veicolare, ecc. – per la messa in sicurezza del manufatto di sostegno e contenimento terra e delle aree adiacenti e a migliore tutela dell’infrastruttura viaria sottostante; Oltre alla conseguente acquisizione delle necessarie verifiche e perizie tecniche strutturali e geologiche – completi di eventuali monitoraggi - per definire e certificare la stabilità statica dei muri di sostegno e contenimento terra e dell’intero fronte di competenza a monte della pubblica viabilità.