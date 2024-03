Strada troppo stretta, la giunta di Albisola approva il progetto per due piazzole di interscambio in via Magrania

Due piazzole di interscambio veicolare in via Magrania ad Albisola Superiore con la giunta comunale che ha approvato il progetto esecutivo.

A seguito di una ricognizione è emersa da parte del Comune l’esigenza di procedere all’allargamento puntuale della strada in quanto la stessa, essendo viabilità a doppio senso di marcia ma di larghezza limitata, in caso di interscambio tra due veicoli, sopraggiungenti da direzioni opposte, risulta pericolosa nelle manovre necessarie per il passaggio soprattutto nelle ore notturne.

Per ovviare alla problematica è stata così prevista la realizzazione di due allargamenti puntuali posizionati nelle zone particolarmente pericolose.

Per sostenere la copertura finanziaria dell’iniziativa l'amministrazione intende inoltrare l'istanza alla Regione Liguria, impegnandosi a garantire, in caso di ammissione a finanziamento una quota di cofinanziamento pari al 10% della spesa.

Il quadro economico dell'opera si attesta sui 76mila euro.