Meteo, ancora un po' di instabilità ad inizio settimana

Questa ondata di maltempo ha portato accumuli di pioggia oltre i 100 mm su tutta la fascia pedemontana delle Alpi, e nevicate con accumuli oltre il metro a quote oltre i 1000/1200m.

Qualche dato - Arpa: Corio (TO) 156 mm, Avigliana (TO) 136 mm, Barge (CN) 150 mm, Paesana (CN) 139 mm, Torino 88 mm, Cuneo 78 mm, Alba (CN) 53 mm, Savona 40 mm, Limone Pancani (CN) 40 cm di neve fresca, Argentera (CN) 73 cm di neve fresca, Colle dell'Agnello (CN) 75 cm di neve fresca, Malciaussia (TO) 100 cm di neve fresca, Champorcher (AO) 124 cm di neve fresca. Rete meteopiemonte: Tarantasca 60 mm, Busca 50 mm, Roccabruna 55 mm, Mondovì 51 mm, Savigliano 51 mm.

Piogge e nevicate in montagna ancora presenti oggi ma in esaurimento. Domani possibili temporali in pianura e temperature in calo. Da mercoledì temporanea tregua.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 4 marzo

Cielo al mattino in generale molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, in esaurimento già nella mattinata. Dal pomeriggio schiarite e sprazzi di sereno.

Temperature massime in rialzo fino a 12/14°C.

Venti assenti o deboli variabili, con qualche rinforzo settentrionale su savonese e genovese, in attenuazione dal pomeriggio.

Martedì 5 marzo

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio aumento della nuvolosità soprattutto cumuliforme con rovesci o temporali sparsi soprattutto sulle province centro-orientali, Alpi settentrionali e Liguria centrale interna. Possibile grandine di piccole dimensioni o neve alla quote oltre i 700 m grazie al contemporaneo calo delle temperature in quota.

Temperature minime in calo domani mattina con valori tra 4 e 7°C, localmente tra Langhe e Monferrato potrebbero scendere anche più in basso. Sulle coste tra 7 e 10°C. Massime in leggero rialzo e comprese tra 13 e 16°C.

Venti assenti o deboli variabili al mattino. Al pomeriggio/sera forti raffiche occidentali sulle Alpi e in serata forti venti nordoccidentali tra savonese e genovese. Raffiche forti possibili durante i temporali.

Da mercoledì 6 marzo

Residue precipitazioni sparse al mattino, poi netto miglioramento delle condizioni meteorologiche almeno fino a venerdì compreso. Temperature in leggero rialzo e nella media del periodo.

Tendenza fine settimana

Nuova fase perturbata possibile ancora nel fine settimana con passaggi frontali piuttosto rapidi ma ancora incisivi. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

