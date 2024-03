Incidente in autostrada sulla A10 a Orco Feglino: 4 mezzi coinvolti, code in direzione Francia

Sono quattro i mezzi coinvolti nell’incidente di questo pomeriggio in autostrada a Orco Feglino. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 per un sinistro che riguarda due mezzi pesanti e due autovetture, all'interno della galleria Barelli, all'altezza del km 56.800.

Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, l’ambulanza della Croce Bianca di Savona per verificare le condizioni degli occupanti dei mezzi (pare nessuno in gravi condizioni) e le forze dell’ordine per verificare la dinamica ed effettuare i rilievi del caso, oltre all'operativo del concessionario Autofiori per regolare il traffico che ha visto da subito la formazione di code in direzione Francia.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO