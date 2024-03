A Villanova d'Albenga un 8 marzo nel ricordo delle Madri Costituenti con l'evento a cura di Anpi

Omaggiare le donne della Costituente: sarà questo il tema che verrà trattato nel pomeriggio di domani, 8 marzo, a iniziare dalle ore 15.30 presso il Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna con le sezioni Anpi di Alassio-Laigueglia, Albenga e Leca d’Albenga.

Il professor Giorgio Grasso, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università dell'Insubria, ricorderà gli articoli proposti dalle Madri Costituenti e gli argomenti cari a quelle donne di un’altra epoca ma che avevano ben chiaro cosa sarebbe dovuto essere la vita delle donne.

"Il regime fascista le oppresse oltremodo, con stipendi ridotti a un terzo a parità di incarichi - affermano le associazioni organizzatrici - per il regime le donne che dovevano procreare per dare combattenti alla patria, ogni mezzo di controllo delle nascite e l’aborto fuori legge: donne che dovevano trovare la propria realizzazione solo come mogli e madri".

Aspettative molto limitanti di cui parleranno anche “I giovani amici dell’Anpi”, studenti coordinati dalla professoressa Angela Sassano.

Inoltre, a corollario dell’evento, saranno presenti alcune artiste locali con le loro opere esposte nella mostra “Quello che le donne dicono”; nello stesso contesto si potranno inoltre ricordare le lavoratrici del secolo scorso scorrendo la mostra fotografica “Il lavoro delle donne” a cura dell’Associazione “Donne in campo”.

E siccome Villanova d’Albenga era rinomata per le profumatissime violette, saranno presenti anche un paio di opere che le ricorderanno e una donna che per motivi che verranno esplicati durante la premiazione, verrà insignita con la Violetta d’oro dal sindaco Pietro Balestra.

E per finire un brindisi con piccolo rinfresco chiuderà l’evento.