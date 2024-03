Albenga, piove e c’è freddo, ma nulla ferma i fedelissimi della Fionda: in coda già la sera prima per i biglietti

Piove abbondantemente e c’è freddo, ma nulla ferma gli “eroici” fedelissimi del Premio Fionda di Albenga che, pur di accaparrarsi i posti nelle prime file all’Ambra per la visione dello spettacolo di premiazione che si terrà il prossimo 20 aprile, sono disposti stoicamente a sopportare anche le condizioni più estreme.

Alle 18 di oggi (8 marzo) erano già 12 le persone in coda in piazza del Popolo al bar Ai Giardinetti, organizzati per fare cena all’addiaccio, con tanto di torta a tema, per dormire ed essere primi domani 9 marzo alle 8, quando si aprirà la prevendita dei biglietti. Tra gli altri, un sacerdote, don Giacomo, una vigilessa, Francesca Marco, la presidente di Ant Cristina Pavanelli con suo marito, con il mitico Dino Vio dei Fieui di caruggi.

“I fedelissimi ricordano molto il popolo di De André, un mondo variegato. Come diciamo sempre con Antonio (Ricci, ndr), abbiamo creato dei mostri – scherza il portavoce dei Gino Rapa -. Non esistono situazioni analoghe da nessuna parte. Già il pomeriggio prima della prevendita, vedere persone in coda, che passeranno lì tutta la notte, addirittura sotto la pioggia, per acquistare i biglietti per uno spettacolo a ‘scatola chiusa’, perché il nome del premiato o della premiata non è ancora stato svelato, dà veramente soddisfazione. Un pubblico davvero straordinario”.

La Fionda 2024 sarà “rosa”, ma per conoscere il nome occorre attendere ancora un po’ di tempo e due altri eventi: la conferenza stampa ai primi di aprile e la consacrazione ufficiale a “Striscia la notizia” quando, mercoledì 10 aprile, Antonio Ricci ospiterà negli studi di Cologno Monzese i Fieui di caruggi.

Intanto, domani, sabato 9 marzo alle 8, partono le prenotazioni per avere la certezza di assicurarsi un posto e poter assistere alla consegna del premio.

Le offerte ricevute per le prenotazioni saranno interamente devolute ad associazione o ente indicati dal vincitore o vincitrice della Fionda 2024.