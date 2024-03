Borgio Verezzi, il "PremioDonna" 2024 alla Dottoressa Nicoletta Gandolfo: "Ispirazione ad essere sempre più protagoniste" (FOTO e VIDEO)

"Il “PremioDonna2024”vuole essere un riconoscimento a figure femminili che si sono distinte, sono emerse, sono apprezzate nel loro lavoro, in tutti gli ambiti che abbiano anche una ricaduta sociale - spiegano dall'Associazione “Agorà” - Inoltre vuole essere di stimolo e di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo. Ancora oggi la parità di genere resta fortemente condizionata dagli stereotipi che penalizzano e marginalizzano la figura della donna".

"Le motivazioni di questa scelta sono molteplici - continuano dall'associazione presieduta da Paola Pregliasco - riconoscimento per una carriera brillante, come si evince dal prestigioso curriculum ma anche per l’impegno e la costante attività scientifica, didattica e lavorativa dedicata in particolare alla diagnostica ed interventistica senologica e uro-genitale, relativa alle patologie femminili sia dell’età adolescenziale che adulta".