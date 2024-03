Savona, domani sabato 9 marzo, Tpl Day con i 14 nuovi autobus elettrici e una festa green aperta a tutti i savonesi

Tpl Day è il grande evento organizzato da TPL, in programma il 9 marzo 2024, alle ore 10, in Piazza Mameli a Savona. Una mattinata dedicata al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile, con la presentazione ufficiale di 14 nuovi autobus elettrici "zero fumi, zero impatto, cento x cento ecocomfort". Il nostro obiettivo – spiega l'azienda - è sensibilizzare e motivare i comportamenti per rispettare l’ambiente e ampliare gli usi e le abitudini ecologiche, promuovere maggiore consapevolezza e senso di appartenenza: Tpl è patrimonio di tutti, ed è necessario incentivare il trasporto pubblico locale considerati i riflessi positivi a livello ambientale, ma anche economico e sociale".

L'appuntamento è quindi in Piazza Mameli a Savona per una grande festa con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali e delle autorità, con musica, giochi, animazione e sorprese. Verranno inoltre condivisi i valori di Tpl per rendere partecipe ogni cittadino dell’importanza del servizio di trasporto pubblico. Scuole, famiglie, giovani, adulti e bambini: tutti insieme per festeggiare ed essere protagonisti di questo nuovo processo di R-Evolution, all’insegna della sostenibilità e della mobilità collettiva.

Il programma prevede : musica a cura della Junior Band “Antonio Forzano” Presidente Tpl Vincenzo Franceri Sindaco di Savona Marco Russo Presidente Provincia di Savona Pierangelo Oliveri, il rappresentante della Regione Liguria Alessandro Bozzano. In collaborazione con il Comune di Savona e l’Associazione Auser Tpl rilascerà un riconoscimento per progetti di mobilità scolastica sostenibile: cittadini responsabili che accompagnano i ragazzi a scuola… pedibus calcantinbus! Un premio speciale dedicato al più fedele utente abbonato Tpl. Utilizzare i mezzi pubblici è un comportamento socialmente utile sia in termini di sostenibilità sia per una concreta riduzione dell’inquinamento e del traffico. Tpl annuncia inoltre un concorso rivolto alle scuole sui temi del trasporto pubblico come bene sociale al servizio di tutti. Verrà premiato il Nucleo Sicurezza Urbana che opera per la nostra sicurezza nelle scuole e in provincia. Ci saranno anche momenti di divertimento e sorprese perle famiglie con il mago della Tv Gabriele Mago Gentile e le sue spettacolari e coinvolgenti magie.

Uno degli eventi clou è l'inaugurazione di 14 autobus elettrici, di nuovissima concezione che testimoniano la riconversione ecologica del settore. Un nuovo percorso verso l'ecosostenibilità che ha visto Tpl approntare anche 14 colonnine elettriche di ricarica in corso di istallazione sul territorio provinciale. I nuovi e-Tpl bus sono silenziosi non inquinano, essendo a impatto zero, e quindi del tutto ecosostenibili. Offrono elevati standard di prestazioni, di sicurezza e comfort: sedili ergonomici, aria condizionata, prese usb per la ricarica dei cellulari, rampe per accesso disabili e altri dispositivi che migliorano la qualità del servizio e della vita dei viaggiatori.