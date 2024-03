Savona, il parcheggio di Villa Pizzardi in via Nizza allagato e per metà inutilizzabile

E' una situazione che si ripete ogni volta che ci sono forti piogge, ma in questo caso l'inagibilità del parcheggio ha superato la norma. Un'enorme pozzanghera.

Nel parcheggio di Villa Pizzardi, un'enorme pozzanghera ha preso il posto delle auto parcheggiate e i residenti si trovano a dover andare di caccia di posti auto altrove. Un problema che si presenta spesso per il parcheggio di proprietà di Opere Sociali che viene concesso al Comun e proprio per questi utilizzo.

In passato il Comune aveva fatto alcuni interventi per sistemare lo spazio ma rimane un grosso problema dir regimazione delle acque che avrebbe bisogno di interventi più strutturali. L'area è per metà riservata alla sosta solo per i residenti muniti di bollino “Fornaci” (circa 30 posti), l’altra metà dedicata alla sosta libera gratuita.